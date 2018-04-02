К Дому быта решили пристроить соседнее здание

Принадлежащий властям Новосибирска «Центр муниципального имущества» объявил аукцион по обследованию здания по адресу улица Романова, 33. Двухэтажное здание, где раньше находилось хореографическое училище, планируют надстроить до четырёх этажей и пристроить к Дому быта на Красном проспекте, 50.

Как говорится в документах, которые размещены на сайте госзакупок 2 апреля, оценка фундаментов и несущих стен нужна для надстройки двух этажей и строительстве перехода к Дому быта — он соединит обе постройки на уровне 3-го этажа.

На обследование здания на Романова, 33 готовы потратить более 500 тысяч рублей, на работы отведено не больше 45 дней.

Здание за Домом быта было построено ещё в 1930-х годах как детский сад, в 1944 году там располагался детский дом, рассказал НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. В 1956 году Минкульт выделил помещение первой балетной школе Сибири. Через несколько лет детский дом съехал, и училище просуществовало там до 1981 года.

Сейчас в здании на Романова, 33, по данным справочника 2GIS, работают 17 организаций, в том числе стоматологическая клиника, химчистка, школа английского языка и две организации кадастровых инженеров.

Корреспондент НГС запрос в мэрию Новосибирска — ответ обещали дать через неделю.

В январе одно из старейших зданий Новосибирска — контору инженера Григория Будагова на улице Большевистской — обшили новыми досками и украсили наличниками. Заброшенный много лет назад дом может стать самым старым памятником Новосибирску.