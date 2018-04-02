Ещё
К Дому быта решили пристроить соседнее здание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

К Дому быта решили пристроить соседнее здание 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Принадлежащий властям Новосибирска «Центр муниципального имущества» объявил аукцион по обследованию здания по адресу улица Романова, 33. Двухэтажное здание, где раньше находилось хореографическое училище, планируют надстроить до четырёх этажей и пристроить к Дому быта на Красном проспекте, 50.
Как говорится в документах, которые размещены на сайте госзакупок 2 апреля, оценка фундаментов и несущих стен нужна для надстройки двух этажей и строительстве перехода к Дому быта — он соединит обе постройки на уровне 3-го этажа.
На обследование здания на Романова, 33 готовы потратить более 500 тысяч рублей, на работы отведено не больше 45 дней.
Здание за Домом быта было построено ещё в 1930-х годах как детский сад, в 1944 году там располагался детский дом, рассказал НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. В 1956 году Минкульт выделил помещение первой балетной школе Сибири. Через несколько лет детский дом съехал, и училище просуществовало там до 1981 года.
Сейчас в здании на Романова, 33, по данным справочника 2GIS, работают 17 организаций, в том числе стоматологическая клиника, химчистка, школа английского языка и две организации кадастровых инженеров.
Корреспондент НГС запрос в мэрию Новосибирска — ответ обещали дать через неделю.
В январе одно из старейших зданий Новосибирска — контору инженера Григория Будагова на улице Большевистской — обшили новыми досками и украсили наличниками. Заброшенный много лет назад дом может стать самым старым памятником Новосибирску.
ngs.ru: последние новости
Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово Эксперимент НГС: легко ли в случае пожара найти выход из ТЦ Новосибирска Воет каждые 15 минут: в новосибирском ТЦ пожарную тревогу начали включать в каждом магазине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России471
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля199
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение