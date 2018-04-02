«Стали делать ревизию — рукавов нигде нет»: из высотки на Уралмаше пропали все пожарные шланги

В высотке на Бакинских Комиссаров, 97, по словам жильцов, уже несколько месяцев нет пожарных шлангов. Шкафчики для них висят на каждом этаже, но внутри пусто. После пожара в Кемерово жители дома переживают, что в случае чего останутся без помощи.

Гульзира Черешнева, председатель ТСН, которое управляет домом, рассказала E1.RU, что жильцы ушли от УК «Территория» с 1 июня прошлого года. Но пожарную сигнализацию и автоматику ТСН от управляющей компании не принимало.

— Когда сдавался соседний дом на Бакинских Комиссаров, 99, они забрали туда все рукава, я сама лично это видела, и не только я, другие жильцы тоже, — рассказала председатель ТСН. — Забрали временно, а потом уверяли, что положили их на хранение в помещении мусоросборника. Нам, собственникам, их не показывали. А сейчас, после событий в Кемерово, стали делать ревизию, проверять — рукавов там нет. И пожарные системы не переданы. Буду писать претензию в УК.

А в одном из разговоров с жильцами, по словам Гульзиры Черешневой, представители УК говорили, что пожарные гидранты и вовсе украли. В доме на Бакинских Комиссаров, 99, куда, как видела Черешнева, переносили их рукава, сейчас шкафчики, по ее словам, тоже пустые. Жители предполагают, что их унесли в другой дом.

Получить комментарии в УЖК «Территория» не удалось — никого из ответственных сотрудников нет на месте.