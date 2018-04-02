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В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку
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В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку 

RT на русском 2 часа назад
На севере Минска учащийся 11 класса одной из школ спас тонувшую в воде пенсионерку. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на городское управление МЧС. «Юноша не растерялся и спас женщину, звавшую на помощь. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пенсионерку 1957 года рождения в больницу с диагнозом „общее переохлаждение“, — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё 26 марта на Цнянском водохранилище.
Ранее МЧС России наградило четвероклассника из Кировской области медалью за спасение тонущего ребёнка.
В августе URA.RU сообщало, что на Урале 15-летний подросток вытащил из воды тонувшего мужчину, у которого во время купания случился сердечный приступ.
RT на русском: последние новости
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