В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку

На севере Минска учащийся 11 класса одной из школ спас тонувшую в воде пенсионерку. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на городское управление МЧС. «Юноша не растерялся и спас женщину, звавшую на помощь. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пенсионерку 1957 года рождения в больницу с диагнозом „общее переохлаждение“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 26 марта на Цнянском водохранилище.

В августе URA.RU сообщало, что на Урале 15-летний подросток вытащил из воды тонувшего мужчину, у которого во время купания случился сердечный приступ.