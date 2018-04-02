Глава МЧС России: «К 30 апреля 2019 года примем целую систему мер для защиты жизни и здоровья людей»

После кемеровской трагедии в России будет введена планомерная работа по противопожарной безопасности среди населения

2 апреля в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что отныне в России ведомство будет вести планомерную работу по противопожарной безопасности и проводить проверки с привлечением представителей бизнеса, общественных организаций и граждан.

— Это не разовая работа, а планомерная работа, подчеркнул Пучков. — Первый этап мы завершаем до 30 апреля. В этот период мы должны встряхнуть всех и принять целую систему мер для защиты жизни и здоровья людей, чтобы ни в коем случае не допустить трагедии, которая произошла в Кемеровской области

Глава ведомства рассказал, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня»: эта трагедия стала для всех страшным уроком.

Национальному центру управления в кризисных ситуациях поручено спланировать комплекс мер по проведению проверок в местах массового скопления людей.

— Во всех субъектах, во всех органах местного самоуправления, ежемесячно будут проходить мероприятия: дни пожарной безопасности и ежемесячные практические занятия. В этой работе должны участвовать представители бизнеса, общественные организации и граждане, — заявил глава МЧС.

Также Владимир Пучков пояснил, что МЧС сегодня реализует систему мероприятий, связанных с предотвращением пожаров, снижением их количества, уменьшением последствий от чрезвычайных ситуаций. Но все они выполнятся не на том уровне, который действительно нужен.

2 апреля также стало известно, что торговые центры обяжут обустраивать детские комплексы на нижних этажах в этом году.

Первым шагом к наведению порядка стали проверки торгово-развлекательных центров.

— Важно, чтобы жестко соблюдались все требования нормативных документов, — подчеркнул глава ведомства.

Также будет утверждена программа «12 шагов безопасности», предусматривающая ежемесячный комплекс мер. Ее выполнение будет постоянно под контролем МЧС. Итоги подведут 30 апреля 2019 года.

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