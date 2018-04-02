МЧС не нашло превышений вредных веществ у полигона «Ядрово» 

Лаборатории МЧС и Роспотребнадзора не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе у полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Об этом сообщили на сайте МЧС РФ.
В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер»,
ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано
— сообщение ведомства.
На месте круглосуточно работает оперативная группа и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС РФ. Кроме того, работают и два мобильных поста ГПБУ «Мосэкомониторинг», которые непрерывно анализируют атмосферный воздух.
21 марта на свалке «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. К врачам обратились десятки жителей региона, жалуясь на состояние здоровья. Однако врачи не нашли связи между симптомами и выбросом газа.
Специалисты начали решать проблему с полигоном, а региональные власти взяли ситуацию на контроль. На свалке начали работы по улучшению обстановки. В МЧС также заявили, что предпосылок для массового вывоза людей из Волоколамска нет. Так ведомство опровергло сообщения о введении режима ЧС.