МЧС не нашло превышений вредных веществ у полигона «Ядрово»

Лаборатории МЧС Роспотребнадзора не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе у полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области . Об этом сообщили на сайте МЧС РФ.

В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер»,

ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано

— сообщение ведомства.

На месте круглосуточно работает оперативная группа и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС РФ. Кроме того, работают и два мобильных поста ГПБУ «Мосэкомониторинг», которые непрерывно анализируют атмосферный воздух.

21 марта на свалке «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. К врачам обратились десятки жителей региона, жалуясь на состояние здоровья. Однако врачи не нашли связи между симптомами и выбросом газа.