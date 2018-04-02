Владельцев ТЦ обяжут перенести детские комплексы и кинотеатры на первые этажи

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Уже в этом году Госдума обяжет владельцев торговых центров перенести на нижние этажи детские комплексы и кинотеатры. Об этом зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Выборного, соответствующие законодательные инициативы появятся уже весной 2018 года. Также он рассказал, что депутаты собираются усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Депутаты выступили с такой инициативой после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По данным следствия, возгорание началось на детской площадке, которая находилась на четвертом этаже. Там же работал кинотеатр. В результате пожара погибли 64 человека.

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В конце марта МЧС начало тотальную проверку торговых центров с кинотеатрами. Она продлится до середины апреля и коснется всех регионов России . Специалисты проверят системы сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения и уровень подготовки персонала.

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