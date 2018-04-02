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Приморский краевой перинатальный центр выделил 2,1 млн рублей на техническое обслуживание противопожарных систем
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Приморский краевой перинатальный центр выделил 2,1 млн рублей на техническое обслуживание противопожарных систем 

Prim.News 2 часа назад
Контракт будет действовать в течение года.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр» (Владивосток) объявило электронный аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, огнезадерживающих клапанов, автоматизации пожарных задвижек, по техническому обслуживанию пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и щита пожарной автоматики (ЩПА).
Максимальная цена контракта составляет около 2,1 млн рублей. Он будет действовать в течение 12 месяцев с момента заключения.
Итоги аукциона подведут 13 апреля.
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