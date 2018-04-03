Крупнейшие киносети поддержали о кинотеатрах на нижних этажах ТЦ

Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» поддерживает предложение законодателей размещать кинотеатры на нижних этажах торговых центров. Об этом информагентству RNS сообщил представитель киносети. Однако собеседник подчеркнул, что реализация данной инициативы «реализация возможна только в отношении строительства новых кинотеатров».

"В настоящих обстоятельствах она практически не осуществима, — заявил агентству представитель «Формулы кино» и «Синема парка». — Только небольшая часть кинотеатров нашей сети расположены на первом этаже торговых центров. И это общая тенденция для всех киносетей".

Госдума уже в этом году планирует ввести ограничение на размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Анатолий Выборный . По его словам, Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее перенос кинотеатров и детских площадок на первые этажи ТЦ прокомментировала Ассоциация торговых центров. Она заявила, что данная инициатива нереализуема без принципиальных потерь в качестве предоставляемых услуг.