Крупнейшие киносети поддержали о кинотеатрах на нижних этажах ТЦ 

Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» поддерживает предложение законодателей размещать кинотеатры на нижних этажах торговых центров. Об этом информагентству RNS сообщил представитель киносети. Однако собеседник подчеркнул, что реализация данной инициативы «реализация возможна только в отношении строительства новых кинотеатров».
"В настоящих обстоятельствах она практически не осуществима, — заявил агентству представитель «Формулы кино» и «Синема парка». — Только небольшая часть кинотеатров нашей сети расположены на первом этаже торговых центров. И это общая тенденция для всех киносетей".
Госдума уже в этом году планирует ввести ограничение на размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Анатолий Выборный. По его словам, Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее перенос кинотеатров и детских площадок на первые этажи ТЦ прокомментировала Ассоциация торговых центров. Она заявила, что данная инициатива нереализуема без принципиальных потерь в качестве предоставляемых услуг.
Напомним, 25 марта в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе и дети — на четвертом этаже здания находились кинозалы и развлекательный центр. В деле о пожаре шесть фигурантов.