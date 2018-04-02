«Каро» назвала невозможным перенос кинотеатров на нижние этажи в существующих ТЦ

Перенести кинотеатры с верхних этажей на нижние в существующих торговых центрах неосуществимо, сообщили RNS в пресс-службе сети кинотеатров «Каро».

«Проект закона пока не готов, будем комментировать по факту предоставления документа. В целом, размещение кинотеатров на последних этажах — это мировая практика, и связано это как с экономическими, так и со строительными особенностями: высота потолков, вентиляция, опять-таки пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеют разные нормативы, и просто «перенести кинотеатр» с одного этажа на другой невозможно. Кинотеатр — это сложносочиненный объект: не просто оформленные 4 стены, но еще гребенки, серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены… В подавляющем большинстве существующих торговых центров это неосуществимо», — сказали в пресс-службе.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире телеканала «Россия 1» [заявил] (https://rns.online/consumer-market/V-Rossii-mogut-zapretit-razmeschat-kinoteatri-i-detskie-ploschadki-na-verhnih-etazhah-TTS-2018-04-02/), что Госдума до конца года может сформировать нормативно-правовую базу, которая обяжет размещать детские комплексы и кинотеатры на нижних этажах торговых центров.