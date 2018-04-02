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Эмин Агаларов: инициатива о переносе кинотеатров на нижние этажи ТЦ почти нереализуема
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Эмин Агаларов: инициатива о переносе кинотеатров на нижние этажи ТЦ почти нереализуема 

Rambler News Service 57 минут назад
Инициатива Госдумы о переносе кинотеатров на нижние этажи торговых центров практически нереализуема, так как только верхние этажи торговых центов имеют высокие потолки, которые необходимы для кинотеатров, заявил RNS первый вице-президент компании Крокус Групп, руководитель сети торгово-развлекательных комплексов Vegas Эмин Агаларов.
«Во-первых, это практически нереализуемая инициатива, поскольку пространства торговых центров спроектированы под кинотеатры на последних этажах из-за большой высоты потолков, которая им необходима. Огромное количество комплексов в стране уже построено по этой схеме», — сказал он.
Агаларов подчеркнул, что «с точки зрения работы торговых пространств кинотеатры ставят на последние уровни, потому что это мало сдаваемые площади и за счет них оживляется посещаемость верхних этажей».
«Соответственно, у существующих торговых центров это переделать невозможно», — добавил Агаларов, отметив, что расположение кинотеатров на верхних этажах торговых центров — это мировая практика.
По мнению Агаларов, в переносе кинотеатров с последних этажей на первые нет никакой необходимости.
"Покидать торговый центр, когда он горит, с первого, третьего, пятого или с любого другого этажа — одинаково опасно, если не соблюдены правила пожарной безопасности. Соответственно, если все сделано по нормам — а в России они одни из самых строгих в мире — то не составит сложности покинуть помещение во время задымления или пожара, на каком бы этаже оно ни находилось», — сказал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Госдума до конца года может сформировать нормативно-правовую базу, которая обяжет размещать детские комплексы и кинотеатры на нижних этажах торговых центров.
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