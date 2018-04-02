Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога ТЦ «Центр» в Иркутской области

20 марта в 19:00 загорелись картонные коробки, находившиеся рядом с пристройкой к ТЦ «Центр». Об этом сообщили в пресс‐службе Следственного управления СКР по региону.

Огонь распространялся с большой скоростью и перекинулся на основное здание торгового центра. Персонал и посетители были эвакуированы, пострадавших нет. Огнем повреждены кровля ТЦ, один из пристроев, а также помещения третьего и четвертого этажей основного здания (ред. — там находились кинозалы и батутный центр)

пресс-служба

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». В органах дадут правовую оценку действиям представителей торгового центра, а также людям, которые ответственны за обеспечение пожарной безопасности в нем в этом здании.