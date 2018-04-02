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Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога ТЦ «Центр» в Иркутской области
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Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога ТЦ «Центр» в Иркутской области 

360tv.ru 2 часа назад
20 марта в 19:00 загорелись картонные коробки, находившиеся рядом с пристройкой к ТЦ «Центр». Об этом сообщили в пресс‐службе Следственного управления СКР по региону.
Огонь распространялся с большой скоростью и перекинулся на основное здание торгового центра. Персонал и посетители были эвакуированы, пострадавших нет. Огнем повреждены кровля ТЦ, один из пристроев, а также помещения третьего и четвертого этажей основного здания (ред. — там находились кинозалы и батутный центр)
пресс-служба
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». В органах дадут правовую оценку действиям представителей торгового центра, а также людям, которые ответственны за обеспечение пожарной безопасности в нем в этом здании.
Пожар в ТЦ «Центр» в Иркутской области, который произошел вечером 20 марта, тушили всю ночь. Сначала загорелось складское помещение, пристроенное к торговому центру. Позже пламя перекинулось на основное здание. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В результате ЧП пострадала кровля здания и пристройки, а также выгорели верхние этажи ТЦ «Центр».
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