В Пензе у Бригадирского моста загорелся МАЗ

Пензе спасатели регионального МЧС устраняли последствия возгорания большегруза.

По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, пожар зафиксировали 2 апреля в 08:32 по московскому времени. В районе Бригадирского моста выгорел моторный отсек в грузовом автомобиле марки МАЗ. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Для ликвидации возгорания на место инцидента приехали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По факту происшествия проводится проверка.