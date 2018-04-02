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В Пензе у Бригадирского моста загорелся МАЗ
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В Пензе у Бригадирского моста загорелся МАЗ 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе спасатели регионального МЧС устраняли последствия возгорания большегруза.
По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, пожар зафиксировали 2 апреля в 08:32 по московскому времени. В районе Бригадирского моста выгорел моторный отсек в грузовом автомобиле марки МАЗ. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Для ликвидации возгорания на место инцидента приехали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По факту происшествия проводится проверка.
«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились к жителям пресс-служба управления.
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