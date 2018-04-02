Пучков предложил перед показами в кинозалах рассказывать о пожарной безопасности 

«Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — заявил министр.
Владимир Пучков также анонсировал ежемесячное проведение дней противопожарной безопасности и поручил проверить наличие необходимого оборудования во всех местах массового пребывания людей.
«Это не разовая работа. Этот этап проверок мы завершаем до 30 апреля. В этот период мы должны принять целую систему мер, обеспечивающих защиту жизни и здоровья людей, чтобы не допускать трагедии, которая произошла в Кемеровской области», — сказал Владимир Пучков.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.