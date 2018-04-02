Ещё
Пучков предложил перед показами в кинозалах рассказывать о пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Пучков предложил перед показами в кинозалах рассказывать о пожарной безопасности 

Говорит Москва 2 часа назад
«Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — заявил министр.
Владимир Пучков также анонсировал ежемесячное проведение дней противопожарной безопасности и поручил проверить наличие необходимого оборудования во всех местах массового пребывания людей.
«Это не разовая работа. Этот этап проверок мы завершаем до 30 апреля. В этот период мы должны принять целую систему мер, обеспечивающих защиту жизни и здоровья людей, чтобы не допускать трагедии, которая произошла в Кемеровской области», — сказал Владимир Пучков.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
Говорит Москва: последние новости
Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв В МЧС рассказали о некорректной работе сигнализации при пожаре в «Зимней вишне» Власти Кузбасса предложили создать детский технопарк на месте ТЦ «Зимняя вишня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России470
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля199
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан57
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение