Пучков предложил перед показами в кинозалах рассказывать о пожарной безопасности

«Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — заявил министр. Владимир Пучков также анонсировал ежемесячное проведение дней противопожарной безопасности и поручил проверить наличие необходимого оборудования во всех местах массового пребывания людей. «Это не разовая работа. Этот этап проверок мы завершаем до 30 апреля. В этот период мы должны принять целую систему мер, обеспечивающих защиту жизни и здоровья людей, чтобы не допускать трагедии, которая произошла в Кемеровской области », — сказал Владимир Пучков. Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.