Ремонт в высотке на Димитрова, где взорвался газовый баллон, перенесли из-за следствия

Подрядчики фонда капитального ремонта не могут приступить к работам по восстановлению дома на улице Георгия Димитрова, 110. Речь идет о многострадальной высотке, где в феврале взорвался газ.

— Лифты в доме мы запустили — они на ходу. К ремонту перекрытий мы, к сожалению, в ближайшее время приступить не сможем. В доме еще работают сотрудники Следственного комитета , — рассказали в фонде капремонта.

Квартиру на 16-м этаже, где взорвался газовый баллон, опечатали.

Елена Шкаева. — Здесь проводится следственная экспертиза. Ее назначили еще в день взрыва. Сроки проведения экспертизы варьируются от трех до четырех месяцев, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области

Взрыв газового баллона произошел в многоэтажном доме № 110 на улице Димитрова 5 февраля. Мы следили за событиями в режиме онлайн.

Очевидцы услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку белого цвета. По словам жителей, на 16-м этаже в одной из квартир взорвался газовый баллон на балконе. Два работника, которые находились в квартире, получили ожоги третьей степени. Их доставили в больницу. К счастью, из жильцов никто не пострадал.

В результате происшествия пострадало лифтовое оборудование, несколько плит межэтажного перекрытия и соседние квартиры. Также повреждения есть на фасаде здания и в подъезде.

Причину взрыва выясняет следствие. По первоначальной версии, взрыв газа в «нехорошей» квартире произошел в тот момент, когда ремонтники монтировали натяжные потолки. Однако следствие установило, что мужчины в тот день укладывали плитку. Баллон с газом стоял в другой комнате и не использовался.

Между тем плиты на верхних этажах уже просели на 15 см. Отчаявшиеся жильцы записали видеообращение в президенту РФ Владимиру Путину и обратились к региональным властям.