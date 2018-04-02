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Ремонт в высотке на Димитрова, где взорвался газовый баллон, перенесли из-за следствия
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Ремонт в высотке на Димитрова, где взорвался газовый баллон, перенесли из-за следствия 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Подрядчики фонда капитального ремонта не могут приступить к работам по восстановлению дома на улице Георгия Димитрова, 110. Речь идет о многострадальной высотке, где в феврале взорвался газ.
— Лифты в доме мы запустили — они на ходу. К ремонту перекрытий мы, к сожалению, в ближайшее время приступить не сможем. В доме еще работают сотрудники Следственного комитета, — рассказали в фонде капремонта.
Квартиру на 16-м этаже, где взорвался газовый баллон, опечатали.
— Здесь проводится следственная экспертиза. Ее назначили еще в день взрыва. Сроки проведения экспертизы варьируются от трех до четырех месяцев, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
Взрыв газового баллона произошел в многоэтажном доме № 110 на улице Димитрова 5 февраля. Мы следили за событиями в режиме онлайн.
Очевидцы услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку белого цвета. По словам жителей, на 16-м этаже в одной из квартир взорвался газовый баллон на балконе. Два работника, которые находились в квартире, получили ожоги третьей степени. Их доставили в больницу. К счастью, из жильцов никто не пострадал.
В результате происшествия пострадало лифтовое оборудование, несколько плит межэтажного перекрытия и соседние квартиры. Также повреждения есть на фасаде здания и в подъезде.
Причину взрыва выясняет следствие. По первоначальной версии, взрыв газа в «нехорошей» квартире произошел в тот момент, когда ремонтники монтировали натяжные потолки. Однако следствие установило, что мужчины в тот день укладывали плитку. Баллон с газом стоял в другой комнате и не использовался.
Между тем плиты на верхних этажах уже просели на 15 см. Отчаявшиеся жильцы записали видеообращение в президенту РФ Владимиру Путину и обратились к региональным властям.
В итоге мэр Самары Елена Лапушкина дала распоряжение фонду капитального ремонта начать работы в пострадавшем от взрыва доме. При этом жители будут сами лично контролировать весь процесс, согласовывать сметы, оценивать качество и темпы работ.
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