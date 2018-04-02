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В Кстове минимаркет закрыли из-за неприятного запаха
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В Кстове минимаркет закрыли из-за неприятного запаха 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Минимаркет «Мангал-HOUSE», расположенный на площади Ленина в Кстове, закрыли из-за неприятного запаха. Деятельность магазина приостановлена на 90 суток, в отношении владельца составлен протокол. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В ходе проведенного административного расследования специалисты выяснили, что внутри минимаркета и на территории около него действительно стоит едкий резкий запах, источником которого является мангал. При этом расстояние до ближайшего жилого дома жилого дома составляет всего 16,4 метров при допустимом не менее 50 метров.
Владелец минимаркета привлечен к административной ответственности.
Напомним, нижегородскую кальянную Prosto Mesto закрыли из-за отсутствия вентиляции.
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