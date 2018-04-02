В правительстве опровергли информацию о сносе дома Билибиных 

Сгоревший 23 июля прошлого года двухэтажный дом Билибиных на улице Кутузова в Калуге снесен не будет, успокоил калужан, обеспокоенных началом работ по демонтажу конструкций этого здания, начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков. По его словам, в декабре прошлого года то, что осталось от этого дома после пожара по результатам аукциона перешло в частную собственность и инвестор «намерен серьезно вложиться в проведение реставрационных работ». Реставрационные работы некоторые калужане и приняли за начало сноса. «Никакого сноса не происходит. Управлением в отношении данного задания выдано собственнику задание на проведение работ по сохранению, в том числе — по приспособлению его под современное использование. Те строительные работы, которые проводились, это были работы по демонтажу аварийных конструкций, которые образовались в результате пожара», — сообщил он 2 апреля на координационном совещании органов госвласти во время обсуждения публикаций в калужских СМИ. Выслушав сообщение Чудакова, первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов подтвердил, что инвестор «в здравом уме и твердой памяти находится и никогда не допустит нарушения действующего законодательства». «Я думаю, что это будет еще одной жемчужиной города Калуги», — сказал он Напомним, это здание было построено в первой половине XIX века и является выявленным объектом культурного наследия.