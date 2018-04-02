В районе Волгоградской области из-за подтопления ввели режим ЧС

По его словам, паводковая обстановка осложнилась в области с первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная обстановка в настоящее время сложилась в Кумылженском районе Волгоградской области.

"В результате подъема уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека", — сказал Уланов. С 9.00 мск 2 апреля на территории Кумылженского района введен режим «чрезвычайная ситуация».

По информации МЧС, развернуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах №1 и №2 станицы Кумылженской общей вместимостью 800 человек. Беспилотные летательные аппараты следят за гидрологической обстановкой.