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В районе Волгоградской области из-за подтопления ввели режим ЧС
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В районе Волгоградской области из-за подтопления ввели режим ЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: v1.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Кумылженского района Волгоградской области, где в зону подтопления попали дома и подворья более 750 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
По его словам, паводковая обстановка осложнилась в области с первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная обстановка в настоящее время сложилась в Кумылженском районе Волгоградской области.
"В результате подъема уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека", — сказал Уланов. С 9.00 мск 2 апреля на территории Кумылженского района введен режим «чрезвычайная ситуация».
По информации МЧС, развернуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах №1 и №2 станицы Кумылженской общей вместимостью 800 человек. Беспилотные летательные аппараты следят за гидрологической обстановкой.
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