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В омских торговых центрах нашли более 450 нарушений пожарной безопасности
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В омских торговых центрах нашли более 450 нарушений пожарной безопасности 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 3 апреля, в Омске прошел круглый стол под названием «Пожарная безопасность в регионе. По следам трагедии в Кемерове». На мероприятии представители МЧС рассказали, как продвигается проверка систем пожарной безопасности в местах массового скопления людей.
Сотрудники регионального ГУ МЧС провели 56 из почти 600 объектов с массовым скоплением людей. Специалисты нашли уже более 450 нарушений, сейчас во всех торговых комплексах, где есть нарекания с точки зрения пожарной безопасности, ведутся проверки органами прокуратуры.
«При проверках мы еще раз разъясняем собственникам, предпринимателям требования и нормы пожарной безопасности, также проводим беседы с обслуживающими организациями», — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Вячеслав Николичев.
Отметим, что оставшиеся торговые комплексы специалистам нужно будет проверить к 23 апреля. То есть в среднем специалисты МЧС должны проверят по 27 заведений каждый день, хотя по закону на проверку одного крупного ТЦ должно уходить около 20 дней.
Напомним, что проверки торговых центров начались после трагедии в Кемерово, где на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека.
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