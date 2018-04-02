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Выживший в кемеровском пожаре мальчик идет на поправку
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Выживший в кемеровском пожаре мальчик идет на поправку 

Мир24 2 часа назад
Главный детский хирург Кемеровской области Константин Ковальков сообщил, что 11-летний мальчик, выживший в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», поправляется. Ребенок потерял в катастрофе обоих родителей и сестру, его опекуном станет бабушка.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
О гибели большой части семьи мальчику рассказали психологи. Мальчик стойко перенес эту новость: психологи вздохнули с облегчением от того, что детская психика выстояла после подобного удара судьбы. Подросток не замкнулся в себе, продолжил разговаривать с врачами и намерен бороться за свою жизнь.
Во время пожара отец вытолкнул сына из окна горящего здания, что спасло ему жизнь, но оставило множество травм, ушибов и переломов.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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