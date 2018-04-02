Глава МЧС поддержал общественное наблюдение за пожарной безопасностью

Ранее секретарь ОП РФ Валерий Фадеев после трагического пожара в ТЦ Кемерово призвал общественных наблюдателей, ранее задействованных на президентских выборах в России, подключиться к контролю пожарной безопасности в местах массового скопления людей. В ОП РФ была создана рабочая группа по проработке концепции такого общественного контроля.

"Мы совместно с региональными общественными палатами создаем корпус общественных наблюдателей за пожарной безопасностью… Сегодня мы с коллегами приняли участие в селекторном совещании с главой МЧС, обсудили этот вопрос, и министром была полностью поддержана данная инициатива Общественной палаты", — заявил Григорьев.

По его словам, в региональных палатах совместно с общественными организациями планируется создавать соответствующие рабочие группы. Он добавил, что к участию в наблюдении за пожарной безопасностью планируется привлекать «золотой фонд волонтеров» общественных палат, который сформировался во время проекта по контролю за выборами президента в марте этого года — тогда ОП РФ направила на избирательные участки более 146 тысяч наблюдателей.

"Мы будем этот золотой фонд задействовать под самые разные общественные проекты, в том числе и под проект по наблюдению и общественному контролю в сфере пожарной безопасности… В данный момент мы готовим соответствующий пакет документов и инструкций, как именно этот контроль может осуществляться, и после этого планируем организовать обучение наших общественников. Обучением будет заниматься организация под названием «Росспас», которую возглавляет Сергей Щетинин , мой коллега по ОП РФ. У них есть отделения во всех регионах", — добавил собеседник агентства.

По словам Григорьева, общественные проверки предполагается осуществлять «естественным путем»: во время посещения волонтерами кинотеатра или шоппинга в торговом центре. «Мы хотим, чтобы такая общественная проверка стала естественной постоянной составляющей общественной деятельности волонтеров», — добавил член ОП РФ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.