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Глава МЧС поддержал общественное наблюдение за пожарной безопасностью
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Глава МЧС поддержал общественное наблюдение за пожарной безопасностью 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Инициатива Общественной палаты РФ (ОП) по созданию корпуса общественных наблюдателей за пожарной безопасностью поддержана главой МЧС РФ Владимиром Пучковым, вскоре должно начаться обучение волонтеров в регионах, этим займется «Российский союз спасателей», сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю Максим Григорьев.
Ранее секретарь ОП РФ Валерий Фадеев после трагического пожара в ТЦ Кемерово призвал общественных наблюдателей, ранее задействованных на президентских выборах в России, подключиться к контролю пожарной безопасности в местах массового скопления людей. В ОП РФ была создана рабочая группа по проработке концепции такого общественного контроля.
"Мы совместно с региональными общественными палатами создаем корпус общественных наблюдателей за пожарной безопасностью… Сегодня мы с коллегами приняли участие в селекторном совещании с главой МЧС, обсудили этот вопрос, и министром была полностью поддержана данная инициатива Общественной палаты", — заявил Григорьев.
По его словам, в региональных палатах совместно с общественными организациями планируется создавать соответствующие рабочие группы. Он добавил, что к участию в наблюдении за пожарной безопасностью планируется привлекать «золотой фонд волонтеров» общественных палат, который сформировался во время проекта по контролю за выборами президента в марте этого года — тогда ОП РФ направила на избирательные участки более 146 тысяч наблюдателей.
"Мы будем этот золотой фонд задействовать под самые разные общественные проекты, в том числе и под проект по наблюдению и общественному контролю в сфере пожарной безопасности… В данный момент мы готовим соответствующий пакет документов и инструкций, как именно этот контроль может осуществляться, и после этого планируем организовать обучение наших общественников. Обучением будет заниматься организация под названием «Росспас», которую возглавляет Сергей Щетинин, мой коллега по ОП РФ. У них есть отделения во всех регионах", — добавил собеседник агентства.
По словам Григорьева, общественные проверки предполагается осуществлять «естественным путем»: во время посещения волонтерами кинотеатра или шоппинга в торговом центре. «Мы хотим, чтобы такая общественная проверка стала естественной постоянной составляющей общественной деятельности волонтеров», — добавил член ОП РФ.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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