Минимаркет «Мангал-HOUSE» прикрыли в Нижегородской области

Деятельность минимаркета «Мангал-HOUSE», расположенного на пл. Ленина у дома № 3 в Кстове, приостановлена по инициативе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области , сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, там выявлены нарушения требований санитарного законодательства: ощущается резкий, едкий запах, источником которого является мангал. Расстояние от минимаркета до жилого дома составляет всего 16,4 метров при допустимом не менее 50 метров.

Индивидуальный предприниматель Рисикев привлечен к административной ответственности: деятельность его предприятие приостановлена на 90 суток.