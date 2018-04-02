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Минимаркет «Мангал-HOUSE» прикрыли в Нижегородской области
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Минимаркет «Мангал-HOUSE» прикрыли в Нижегородской области 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
Деятельность минимаркета «Мангал-HOUSE», расположенного на пл. Ленина у дома № 3 в Кстове, приостановлена по инициативе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, там выявлены нарушения требований санитарного законодательства: ощущается резкий, едкий запах, источником которого является мангал. Расстояние от минимаркета до жилого дома составляет всего 16,4 метров при допустимом не менее 50 метров.
Индивидуальный предприниматель Рисикев привлечен к административной ответственности: деятельность его предприятие приостановлена на 90 суток.
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