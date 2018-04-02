Число техногенных пожаров не уменьшается после ЧП в Кемерово, заявил Пучков

"Фиксируем, что после этой тяжелой трагедии, к сожалению, не уменьшается количество техногенных пожаров — в ряде регионов были очень сложные пожары в многоэтажных жилых домах, на ряде подобных объектов", — сказал Пучков.

Как сообщил министр, несколько складских помещений «буквально сгорели», были и возгорания на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

"Мы оперативно принимали все меры. Каждые пять минут подразделения МЧС России совместно с нашими коллегами тушат техногенные пожары. Это риски для жизни и здоровья, это боевая работа, но это тяжелые потери: продолжают гибнуть люди, наносится ущерб материальному имуществу, страдает жилье", — отметил Пучков.

"Поэтому я прошу энергично предпринять каждому на своем месте шаги и извлечь уроки из этой очень тяжелой и страшной для всех нас трагедии, потому что гибель детей недопустима", — заключил глава МЧС.