В Саратове эвакуировали торговый центр «Рубин» 

Мероприятие состоялось в рамках проходящей по всей стране по инициативе Генпрокуратуры проверки торгово-развлекательных комплексов.
Напомним, 25 марта в ТРЦ Кемерово «Зимняя вишня» заживо сгорели 64 человека, из которых 41 — дети. Выяснилось, что торговый центр не уделял внимания правилам пожарной безопасности, за что поплатились жизнью невинные люди.
В Саратове пожарные и прокуратура проводят проверки ТРЦ. Сообщается, что они продлятся почти до середины апреля. Сегодня, 2 апреля учебная эвакуация на случай возможного возгорания прошла в ТРЦ «Рубин». Об этом сообщили жители областного центра в социальных сетях. Уточняется, что персонал и посетителей вывели из здания молла примерно в 11:30.
Фото: Иван Мухряков