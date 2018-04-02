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В Саратове эвакуировали торговый центр «Рубин»
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В Саратове эвакуировали торговый центр «Рубин» 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Мероприятие состоялось в рамках проходящей по всей стране по инициативе Генпрокуратуры проверки торгово-развлекательных комплексов.
Напомним, 25 марта в ТРЦ Кемерово «Зимняя вишня» заживо сгорели 64 человека, из которых 41 — дети. Выяснилось, что торговый центр не уделял внимания правилам пожарной безопасности, за что поплатились жизнью невинные люди.
В Саратове пожарные и прокуратура проводят проверки ТРЦ. Сообщается, что они продлятся почти до середины апреля. Сегодня, 2 апреля учебная эвакуация на случай возможного возгорания прошла в ТРЦ «Рубин». Об этом сообщили жители областного центра в социальных сетях. Уточняется, что персонал и посетителей вывели из здания молла примерно в 11:30.
Фото: Иван Мухряков
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