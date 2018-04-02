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В России могут запретить размещать кинотеатры и детские площадки на верхних этажах ТЦ
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В России могут запретить размещать кинотеатры и детские площадки на верхних этажах ТЦ 

Rambler News Service 1 час назад
Госдума может до конца 2018 года сформировать нормативно-правовую базу, которая обяжет размещать детские комплексы и кинотеатры на нижних этажах торговых центров, об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный эфире телеканала «Россия 1».
«Я надеюсь, что работа нашей комиссии закончится в весеннюю сессию и уже будут соответствующие законодательные инициативы, и уже к концу года вся эта работа с точки зрения нормативно правового регулирования, она будет завершена, в этом году уже приступят к соответствующей реализации», — сказал он, отвечая на вопрос, как быстро будут обязывать торговые центры менять расположение развлекательных зон и кинотеатров и переносить их на нижние этажи.
Выборный отметил, что «необходимо усилить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности».
Также он подчеркнул, что сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы наделить органы прокуратуры правом возбуждать административное или даже уголовное преследование при невыполнении требования прокуратуры об устранении нарушений закона.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.
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