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МЧС поручили обратить внимание на территории Подмосковья, которые могут быть подвержены затоплению
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МЧС поручили обратить внимание на территории Подмосковья, которые могут быть подвержены затоплению 

RT на русском 1 час назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил МЧС обратить внимание на территории, которые могут быть подвержены затоплению. Об этом сообщает телеканал «360». Как отметил глава региона, началось активное таяние снега.
Кроме того, в ходе заседания с зампредами областного правительства в Красногорске была проанализирована информация из обращений на портал «Добродел», а также рассмотрены другие актуальные темы региона.
Ранее сообщалось, что около 40 населённых пунктов Алтайского края остаются подтопленными.
Также «Реальное время» сообщало, что в зону возможного подтопления в период половодья могут попасть 209 населённых пунктов Татарстана.
RT на русском: последние новости
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