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В Хасанском районе «Землю леопарда» объяли пожары
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В Хасанском районе «Землю леопарда» объяли пожары 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В национальном заповеднике «Земля леопарда» возобновились природные пожары, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
Для того чтобы не допустить распространение пожара непосредственно на территории нацпарка, инспекторам пришлось двое суток держать оборону. Сообщается, что причиной возгорания могла стать сухая трава. Кроме того, предполагается, что пал был пущен специально.
Началось возгорание на заброшенных сельхозугодьях вблизи пограничной линии инженерно-технических сооружений, где пожар и был удержан.
На следующий день вновь поступил сигнал о возгорании в этом же районе.
С приходом тепла и сходом снега снова остро встала проблема пожаров, несмотря на то, что в начале снежного марта ситуация нормализовалась.
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