Кинотеатры и игровые зоны запретят строить на верхних этажах ТЦ 

В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий владельцев ТЦ перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал в эфире «Россия 1», что работа над этим законопроектом закончится уже в весеннюю сессию. «Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые центры] уже приступят к соответствующей реорганизации», — сказал Выборный. По его словам, Госдума также планирует ужесточить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ранее депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин попросили Министерство строительства и ЖКХ запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах. Напомним, что кинотеатр и игровая зона в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» располагались на верхнем этаже здания. В результате пожара 25 марта в торговом центре погибли 64 человека, включая 41 ребёнка. Ещё 68 граждан пострадали. По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали семерых человек. Как писал Sobesednik.ru, Росгвардия попросила Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые знали о том, что охрана в ТЦ работала незаконно.