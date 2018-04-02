Кинотеатры и игровые зоны запретят строить на верхних этажах ТЦ

ИД «Собеседник»: последние новости

Одна из семи обвиняемых в пожаре в Кемерово обжаловала арест

Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 53 человек

Билетер "Зимней вишни": Двери в кинозалы никогда не запирали