В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели

В деле о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» появились новые свидетели. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем. Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели", — сказал он, передает ТАСС

Меняйло также добавил, что через несколько дней в Кемерово снова приедет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Ранее Бастрыкин пообещал родственникам жертв, что будут проверены все возможные версии пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Речь идет и о тех, которые фигурировали в СМИ.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Трагедия унесла жизни 64 человек, пострадали 79 человек.

По факту происшествия завели уголовное дело, в рамках расследования уже арестованы семь фигурантов. При этом в СК сообщали, что количество задержаний будет расти. Кроме того, следователям предстоит проверить работу экстренных служб по просьбе жителей города.