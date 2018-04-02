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В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели
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В деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В деле о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» появились новые свидетели. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем. Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели", — сказал он, передает ТАСС.
Меняйло также добавил, что через несколько дней в Кемерово снова приедет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ранее Бастрыкин пообещал родственникам жертв, что будут проверены все возможные версии пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Речь идет и о тех, которые фигурировали в СМИ.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Трагедия унесла жизни 64 человек, пострадали 79 человек.
По факту происшествия завели уголовное дело, в рамках расследования уже арестованы семь фигурантов. При этом в СК сообщали, что количество задержаний будет расти. Кроме того, следователям предстоит проверить работу экстренных служб по просьбе жителей города.
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