Меняйло сообщил о дополнительных свидетелях по делу о пожаре в Кемерове 

Полпред в СФО Сергей Меняйло сообщил о дополнительных свидетелях по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА Новости.
По его словам, сейчас со свидетелями работает Следственный комитет. Он отметил, что «по возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось, будет доводиться в открытую».
Меняйло рассказал, что глава СКР Александр Бастрыкин через несколько дней снова приедет в Кузбасс.
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупнейший пожар, жертвами которого стали 64 человека.