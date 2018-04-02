Пучков: работа по обеспечению противопожарной безопасности будет вестись постоянно

"Это не разовая работа, это планомерная работа. Первый этап мы завершаем до 30 апреля, и в этот период мы должны встряхнуть всех и принять целую систему мер для защиты жизни и здоровья людей, чтобы ни в коем случае не допустить трагедии, которая произошла в Кемеровской области ", — сказал министр.

Он дал поручения Национальному центру управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) спланировать комплекс мер по проведению проверок в местах массового скопления людей. «Прошу спланировать мероприятия здесь в центре и во всех субъектах, во всех органах местного самоуправления, ежемесячно проводить дни пожарной безопасности, ежемесячно осуществлять целый комплекс практических занятий. В этой работе должны участвовать представители бизнеса, общественные организации и граждане», — сказал Пучков.