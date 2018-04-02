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Пучков: работа по обеспечению противопожарной безопасности будет вестись постоянно
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Пучков: работа по обеспечению противопожарной безопасности будет вестись постоянно 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. МЧС России будет вести планомерную работу по противопожарной безопасности и проводить проверки с привлечением представителей бизнеса, общественных организаций и граждан, заявил в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков.
"Это не разовая работа, это планомерная работа. Первый этап мы завершаем до 30 апреля, и в этот период мы должны встряхнуть всех и принять целую систему мер для защиты жизни и здоровья людей, чтобы ни в коем случае не допустить трагедии, которая произошла в Кемеровской области", — сказал министр.
Он дал поручения Национальному центру управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) спланировать комплекс мер по проведению проверок в местах массового скопления людей. «Прошу спланировать мероприятия здесь в центре и во всех субъектах, во всех органах местного самоуправления, ежемесячно проводить дни пожарной безопасности, ежемесячно осуществлять целый комплекс практических занятий. В этой работе должны участвовать представители бизнеса, общественные организации и граждане», — сказал Пучков.
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