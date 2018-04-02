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В пожарах в Верхошижемском и Арбажском районах погибли два человека
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В пожарах в Верхошижемском и Арбажском районах погибли два человека 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кировской области за выходные в пожарах погибли двое человек. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС России.
Оба смертельных пожара произошли 31 марта. Так, в ночь с 30 на 31 марта сгорел дом в селе Илгань Верхошижемского района. Уже утром при разборе завалов на пепелище обнаружили останки хозяйки дома, 1937 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Второй пожар, при котором погиб человек, случился в Арбаже. В районе 23.00 загорелась одна из квартир жилого дома на улице Механизаторов. Согласно одной из версий, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Спасатели обнаружили в помещении квартиры тело мужчины, 1958 года рождения.
Фото — kursktv.ru
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