В пожарах в Верхошижемском и Арбажском районах погибли два человека

Кировской области за выходные в пожарах погибли двое человек. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС России.

Оба смертельных пожара произошли 31 марта. Так, в ночь с 30 на 31 марта сгорел дом в селе Илгань Верхошижемского района. Уже утром при разборе завалов на пепелище обнаружили останки хозяйки дома, 1937 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Второй пожар, при котором погиб человек, случился в Арбаже. В районе 23.00 загорелась одна из квартир жилого дома на улице Механизаторов. Согласно одной из версий, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Спасатели обнаружили в помещении квартиры тело мужчины, 1958 года рождения.

Фото — kursktv.ru