В Госдуме обсудят перенос кинотеатров на нижние этажи торговых центров

Госдуме в рамках заседания рабочей группы обсудят возможный перенос кинотеатров и детских развлекательных центров на нижние этажи торговых комплексов. Депутаты выступили с таким предложением по следам трагедии в Кемерове , где при пожаре погибли 64 человека. Пятеро пострадавших по-прежнему находятся в больницах региона.

Арендаторы торговых площадей вывозят имущество из сгоревшей «Зимней вишни», передает телеканал «Россия 24». Росгвардия изучила договор между частной охранной фирмой и администрацией центра. Эксперт лицензионно-разрешительного главка Светлана Тернова считает, что бумаги были подписаны задним числом, чтобы обойти порядок уведомления о начале работы.