Ещё
В Госдуме обсудят перенос кинотеатров на нижние этажи торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме обсудят перенос кинотеатров на нижние этажи торговых центров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ГТРК Удмуртия
В Госдуме в рамках заседания рабочей группы обсудят возможный перенос кинотеатров и детских развлекательных центров на нижние этажи торговых комплексов. Депутаты выступили с таким предложением по следам трагедии в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека. Пятеро пострадавших по-прежнему находятся в больницах региона.
Арендаторы торговых площадей вывозят имущество из сгоревшей «Зимней вишни», передает телеканал «Россия 24». Росгвардия изучила договор между частной охранной фирмой и администрацией центра. Эксперт лицензионно-разрешительного главка Светлана Тернова считает, что бумаги были подписаны задним числом, чтобы обойти порядок уведомления о начале работы.
Вести.Ru: последние новости
Цивилев хочет построить на месте "Зимней вишни" детский технопарк Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов126
США восхитились новым российским корветом103
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»192
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение