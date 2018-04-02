Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах

Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи уже до конца 2018 года. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный

"Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена", — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Выборный отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.