Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах 

Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи уже до конца 2018 года. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена", — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Выборный отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Генпрокуратура РФ поручила проверить все ТЦ в регионах России. Пожар в торговом центре, унесший жизни 64 человек, произошел накануне днем. Общая площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.
В настоящий момент по делу о пожаре арестованы семеро фигурантов. Помимо гендиректора ТЦ Юлии Богдановой, под стражу заключили экс-начальницу Госстройнадзора Танзилию Комкову. Кроме того ранее были арестованы техдиректор сгоревшего ТЦ Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник компании Александр Никитин, арендатор торгового центра Надежда Судденок и охранник Сергей Антюшин. Все они пробудут под стражей до 25 мая.