В кинозалах перед сеансами будут проводить противопожарный инструктаж

Информацию о путях эвакуации планируется давать перед каждым показом, передает телеканал Москва 24.

Как пояснил глава МЧС Владимир Пучков , ролики будут давать в блоках, где обычно транслируют рекламу других фильмов или различных товаров.

Людей нужно инструктировать о том, как вести себя при сигналах о пожаре и задымлении, полагает министр. Отдельно требуется рассказать о том, как выходить из помещения в опасной ситуации.

"Приоритет: малолетние дети, женщины, люди пожилого возраста. И это должно быть перед каждым сеансом — я прошу выдать такие рекомендации", — заявил Пучков.

Ранее сообщалось, что владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Разработку поправок к законодательству планируется завершить до конца года. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, могут ввести уголовную ответственность.