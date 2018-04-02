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В кинозалах перед сеансами будут проводить противопожарный инструктаж
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В кинозалах перед сеансами будут проводить противопожарный инструктаж 

Москва24 38 минут назад
Фото: Москва24
Информацию о путях эвакуации планируется давать перед каждым показом, передает телеканал Москва 24.
Как пояснил глава МЧС Владимир Пучков, ролики будут давать в блоках, где обычно транслируют рекламу других фильмов или различных товаров.
Людей нужно инструктировать о том, как вести себя при сигналах о пожаре и задымлении, полагает министр. Отдельно требуется рассказать о том, как выходить из помещения в опасной ситуации.
"Приоритет: малолетние дети, женщины, люди пожилого возраста. И это должно быть перед каждым сеансом — я прошу выдать такие рекомендации", — заявил Пучков.
Ранее сообщалось, что владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Разработку поправок к законодательству планируется завершить до конца года. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, могут ввести уголовную ответственность.
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