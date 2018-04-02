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Игрушки, которые тюменцы принесли к памятнику маме, передали сиротам
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Игрушки, которые тюменцы принесли к памятнику маме, передали сиротам 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Игрушки с мемориала памяти жертв кемеровской трагедии забрали представители церкви, чтобы передать их детям. Об этом рассказал пресс-секретарь Тобольско-Тюменской митрополии Григорий Мансуров. — Игрушки собрали и передали в Ильинский женский монастырь. Их почистят и отдадут детям из пансионата «Отрада» при монастыре, — поделился отец Григорий. Много споров было среди тюменцев, которые не знали, как поступить с многочисленными игрушками, оставленными у памятника маме. Кто-то предлагал отдать их в детские дома, а кто-то наоборот считал, что логичнее их сжечь. Мемориал жертвам пожара в Кемерово появился на следующий день после трагедии по инициативе самих тюменцев. За несколько дней здесь жители города оставили сотни цветов, свечей и игрушек. Горожане, тронутые общим горем, также возлагали цветы на Цветном бульваре и на Центральной площади. Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека. 28 марта в стране был объявлен национальный траур, а 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.
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