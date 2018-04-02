До сегодняшнего дня владельцам торговых центров не запрещалось размещать кинотеатры и детские зоны на верхних этажах. Но после того, как в ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара погибли люди, законодатели решили, что такие объекты не должны находиться выше первого этажа. До конца года в Госдуме внесут поправки в законодательство, касающееся организации пространства в торговых центрах, передает ТАСС. Но пока не ясно, когда ТЦ обяжут переносить уже существующие кинотеатры и детские центры на первый этаж. В Перми есть три торговых центра, где кинотеатры и детская игровая зона находятся на верхних этажах — ТЦ «Колизей Синема», ТРК «Столица» и «Семья». Мы поговорили с владельцами и узнали их мнение о новой инициативе законодателей. Размещать кинозалы и детские центры на последних этажах выгодно арендаторам, рассказали 59.ru управляющие крупнейшими торговыми центрами Перми. Перенести эти объекты на первый этаж без ущерба для бизнеса будет непросто, считает Елена Жданова, директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» (управляет ТРК «Семья» в Перми и в Уфе, ЦУМом, «Универсамом» и еще рядом торговых объектов). Сейчас в ТРК «Семья» на третьем этаже размещены кинотеатр и детская зона, а в ЦУМе также есть зона для детей на четвёртом этаже. В случае, если поправки в закон примут, не факт, что перенос будет возможен в каждом из ТЦ, говорит Елена Жданова. — При соблюдении всех правил и требований вполне разумно размещать эти объекты на верхних этажах, так как обычно детские центры и кинотеатры предпочитают вставать по самой низкой ставке. За рубежом аналогичная ситуация, — говорит Елена Жданова. — Вопрос еще стоит рассматривать с точки зрения затрат на перемещение. У многих также возникнет необходимость перепланировки, и здесь дело уже не в деньгах, а в том, возможно ли это будет вообще. Так что сама процедура будет непростой. Замдиректора ТРК «Столица» Анастасия Долматова считает, что к новым правилам можно будет приспособиться, хоть это и сложно. — В Перми не очень много торговых центров и везде зоны, о которых идет речь в законодательной инициативе, находятся на верхних этажах — арендодатели просто не смогут содержать их ниже, — говорит Анастасия Долматова. — Маловероятно, что собственники площадей пойдут на то, чтобы снизить свою выручку в 7-8 раз, разместив кинотеатр на первом этаже, где высокая аренда. Нужно также учесть, что во многих центрах кинотеатры являются собственниками площадей. Как, к примеру, в «Столице». Но бизнес — это саморегулирующийся орган, поэтому он будет искать пути, как существовать при новых условиях. На прошлой неделе МЧС и прокуратура проверили пожарную безопасность в пермском ТРК «Семья», «Столица», ТЦ «Кит». После публикации о проверке пожарной безопасности в гипермаркете «Семья» в редакцию поступили письма от посетителей торгового центра. Они сообщили, что застряли в эвакуационных выходах, куда попали после пожарной тревоги. Администрация ТЦ подтвердила, что такой случай был, и рассказала, что стало его причиной. В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным следствия, возгорание началось на четвертом этаже ТЦ, где располагались детская площадка и кинотеатр.