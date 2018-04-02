В кинозалах перед сеансами будут проводить противопожарные инструктажи

Меры профилактики пожаров и контроль противопожарной безопасности усилили после трагедии в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. Погибли 64 человека, в основном в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.

"Если люди пришли в кинозал, в рамках размещения социальной рекламы, которая практически перед каждым киносеансом у нас организуется — видеореклама новых фильмов, тех или иных товаров и услуг, требую организовать проведение инструктажа со зрителями", — сказал Пучков на селекторном совещании в понедельник.

По словам министра, нужно инструктировать людей о действиях при сигналах о пожаре и задымлении, а также разъяснять людям, как нужно выходить из помещения в опасной ситуации.

"Приоритет: малолетние дети, женщины, люди пожилого возраста. И это должно быть перед каждым сеансом — я прошу выдать такие рекомендации", — заявил Пучков.