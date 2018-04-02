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В кинозалах перед сеансами будут проводить противопожарные инструктажи
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В кинозалах перед сеансами будут проводить противопожарные инструктажи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков после ЧП в Кемерово потребовал от подчиненных организовать инструктажи по противопожарной безопасности со зрителями кинозалов перед каждым сеансом.
Меры профилактики пожаров и контроль противопожарной безопасности усилили после трагедии в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. Погибли 64 человека, в основном в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.
"Если люди пришли в кинозал, в рамках размещения социальной рекламы, которая практически перед каждым киносеансом у нас организуется — видеореклама новых фильмов, тех или иных товаров и услуг, требую организовать проведение инструктажа со зрителями", — сказал Пучков на селекторном совещании в понедельник.
По словам министра, нужно инструктировать людей о действиях при сигналах о пожаре и задымлении, а также разъяснять людям, как нужно выходить из помещения в опасной ситуации.
"Приоритет: малолетние дети, женщины, люди пожилого возраста. И это должно быть перед каждым сеансом — я прошу выдать такие рекомендации", — заявил Пучков.
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