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В Воронежской области в 5 раз выросли продажи противогазов и защитных масок
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В Воронежской области в 5 раз выросли продажи противогазов и защитных масок 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Всплеск интереса к товарам противопожарного назначения произошёл после кемеровской трагедии. После трагедии в Кемерове в стране произошёл всплеск продаж огнетушителей, противогазов, противопожарных комплектов и принадлежностях к ним. Число таких покупок за неделю увеличилось в пять раз, сообщили «Известия» со ссылкой на «Платформу ОФД» Сбербанка, имеющей доступ к онлайн-кассам магазинов по всей стране. Противогазы и защитные маски чаще стали покупали в Краснодарском крае, Воронежской области и Москве. А огнетушители — в Пермском крае, Башкортостане и Московской области. Стоимость огнетушителей составляет 100-110 рублей, противогазов — 1000-1100 рублей, фильтрующих полумасок и респираторов — 90-100 рублей. Самыми дорогими товарами являются противопожарные комплекты — 3600-3700 рублей, добавило издание со ссылкой на «Платформу ОФД». Здание торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове загорелось около 16:00 воскресенья, 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, среди которых был 41 ребёнок, ещё 76 пострадали. Возбуждено уголовное дело по трём статьям. Задержаны и допрошены пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ. Начальник регионального ГУ МВД заявил, что воронежские торгово-развлекательные центры не застрахованы от повторения кемеровской трагедии. Это подтверждают проверки ТЦ, в которых и в обычной ситуации сложно найти эвакуационные выходы. Президент Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в воскресенье, 1 апреля, объявил об уходе в отставку по собственному желанию. На принятие такого решение главе региона потребовалась неделя. Екатерина Трещикова
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