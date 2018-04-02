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В Омске до 10 апреля проверят 57 кинотеатров и торговых комплексов
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В Омске до 10 апреля проверят 57 кинотеатров и торговых комплексов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске до 10 апреля проверят 57 мест массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сотрудники МЧС до 10 апреля закончат проверку исправности пожарной сигнализации и работы аварийных выходов в торговых, культурно-развлекательных центрах, кинотеатрах. Всего проверят 57 подобных учреждений, 10 из них уже были осмотрены.
«Проверяется работоспособность пожарной сигнализации, аварийных выходов, предназначенных для эвакуации людей. Выявлено 117 нарушений, которые устраняются в соответствии с предписаниями надзорных органов. Ситуация полностью под контролем. Работа организована, людей хватает. Сейчас идёт согласование вопроса проведения проверок других досуговых, спортивных заведений, учреждений культуры и дополнительного образования. В список включен 541 объект», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.
Также, Колодинский отметил, что после пожара в общежитии техникума в п. Новоомский были проверены все общежития учебных заведений.
«Мне важно, чтобы вы контролировали устранение всех замечаний жёстко. Никаких поблажек», — подчеркнул врио Губернатора Александр Бурков.
Напомним, что после пожара, который произошёл 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и унёс жизни 64 человек, по указу Буркова в Омской области проверяют все места массового скопления людей.
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