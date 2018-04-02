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В Саратове сгорел двухэтажный дом. Пострадал человек
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В Саратове сгорел двухэтажный дом. Пострадал человек 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В Саратове ночью вчера сгорел двухэтажный дом. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона, огонь возник около пяти часов утра. Очевидцы позвонили на экстренный номер в 05. 09. Жители рассказали, что горит 2-х этажный дом на улице 4-ая Линия в Октябрьском поселке.
Горела кровля на площади 160 квадратных метров. На тушение выезжали 11 человек личного состава пожарных на трех машинах. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина.
Напомним, что в Волжском районе Саратова 30 марта в горящей бане погиб местный житель. Как сообщили в главке, сигнал о пожаре на улице Соколовой пришел в 16:51. 13 человек быстро потушили баню. Огонь уничтожил 15 квадратных метров. В результате ЧП скончался 60-летний хозяин дома.
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