Цивилев пообещал встретиться с пострадавшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев, бывший губернатор Кемеровской области — прим.). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить. Не со всеми Аман Гумирович встретился, поэтому я уже с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся, кто не успел

— Сергей Цивилев.

Он добавил, что областные власти не только выплачивают обещанную пострадавшим материальную помощь за каждого погибшего, но и индивидуально беседуют с каждым родственником. Особенное внимание уделяют детям, которые потеряли родителей в пожаре.

Цивилев отметил, что программа помощи рассчитана на долгое время.

Сергей Цивилев в воскресенье был назначен врио главы Кузбасса

из-за отставки Амана Тулеева после пожара в торговом центре в Кемерово . На церемонии представления в понедельник он назвал своей основной задачей вникнуть в дела региона и разобраться с потенциалом, который можно использовать на благо области.

По его мнению, только вместе можно сделать регион преуспевающим и цветущим.

Я на этой работе очень надеюсь на совместную работу и на плодотворное сотрудничество. Я верю только в командный дух. Я верю только в жителей, которые живут на этой земле, которые переживают за нее. Только они могут сделать вместе с нами этот регион счастливым

— Сергей Цивилев.

Он пообещал, что сделает все возможное для развития региона.

Цивилев напомнил, что регион сейчас переживает сложное время после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека. Он назвал общей задачей оказать помощь и поддержку родственникам погибших и пострадавших и сделать так, чтобы такого больше не произошло.