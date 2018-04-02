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Цивилев пообещал встретиться с пострадавшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
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Цивилев пообещал встретиться с пострадавшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Сергей Цивилев, которого назначили врио губернатора Кемеровской области, заявил, что будет продолжать встречи с пострадавшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и оказывать им помощь. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщило РИА «Новости».
Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев, бывший губернатор Кемеровской области — прим.). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить. Не со всеми Аман Гумирович встретился, поэтому я уже с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся, кто не успел
— Сергей Цивилев.
Он добавил, что областные власти не только выплачивают обещанную пострадавшим материальную помощь за каждого погибшего, но и индивидуально беседуют с каждым родственником. Особенное внимание уделяют детям, которые потеряли родителей в пожаре.
Цивилев отметил, что программа помощи рассчитана на долгое время.
Сергей Цивилев в воскресенье был назначен врио главы Кузбасса
из-за  отставки Амана Тулеева после пожара в торговом центре в Кемерово. На церемонии представления в понедельник он назвал своей основной задачей вникнуть в дела региона и разобраться с потенциалом, который можно использовать на благо области.
По его мнению, только вместе можно сделать регион преуспевающим и цветущим.
Я на этой работе очень надеюсь на совместную работу и на плодотворное сотрудничество. Я верю только в командный дух. Я верю только в жителей, которые живут на этой земле, которые переживают за нее. Только они могут сделать вместе с нами этот регион счастливым
— Сергей Цивилев.
Он пообещал, что сделает все возможное для развития региона.
Цивилев напомнил, что регион сейчас переживает сложное время после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека. Он назвал общей задачей оказать помощь и поддержку родственникам погибших и пострадавших и сделать так, чтобы такого больше не произошло.
В понедельник стало известно о дополнительных свидетелях в деле о пожаре в торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, то до общественности будет доводиться вся возможная информация. Не подлежат огласке лишь те данные, что попадают под понятие «тайна следствия».
360tv.ru: последние новости
Врио губернатора Цивилева представили властям Кузбасса Сигнализация в «Зимней вишне» была переведена на ручной режим управления — МЧС Опубликованы первые минуты эвакуации в ТРЦ «Зимняя вишня»
 Ещё 3 источника 
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