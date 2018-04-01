Цивилев предложил создать детский технопарк на территории кемеровского ТЦ

Ранее в администрации Кемеровской области сообщали, что в интернете уже запущено голосование для кемеровчан, где они смогут предложить свой вариант благоустройства территории комплекса. Большинство жителей города пока проголосовали за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

"Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", — говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.