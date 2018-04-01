Ещё
Цивилев предложил создать детский технопарк на территории кемеровского ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цивилев предложил создать детский технопарк на территории кемеровского ТЦ 

РИА Новости 19 часов назад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать детский технопарк в рамках благоустройства территории торгового центра в Кемерово, где произошел пожар.
Ранее в администрации Кемеровской области сообщали, что в интернете уже запущено голосование для кемеровчан, где они смогут предложить свой вариант благоустройства территории комплекса. Большинство жителей города пока проголосовали за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.
"Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", — говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.
Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
В Госдуме назвали задачи, стоящие перед врио главы Кузбасса Сигнализация в кемеровском ТЦ была переведена в режим ручного управления Меняйло рассказал о дополнительных свидетелях по делу о пожаре в Кемерово
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве8
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России420
Россия испытала новую противоракету264
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля60
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»29
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
02:47
Секретный радар комплекса С-500 впервые сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Путин отправил телеграмму Лукашенко
Политика СНГ
00:20
Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение