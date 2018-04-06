В Москве спасатели проверили состояние пожарной безопасности всех торговых центров

Москве спасатели проверили на состояние пожарной безопасности все торговые центры — за нарушения наказаны 125 юридических и более 100 должностных лиц.

России Илью Денисова. «За различные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 125 юридических и более 100 должностных лиц. Грубые нарушения выявлены в двух торгово-развлекательных центрах, решается вопрос о временном приостановлении их деятельности на срок до 90 суток для устранения всех неисправностей», — приводит РИА Новости слова начальника столичного главка МЧС

Отмечается, что экстренные проверки проводились с 26 марта по 5 апреля.