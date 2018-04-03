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В Москве из-за пожара эвакуировали торговый центр «Афимолл»
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В Москве из-за пожара эвакуировали торговый центр «Афимолл»
Говорит Москва
52 минуты назад
Фото:
Наше Москворечье-Сабурово
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, в одном из ресторанов на фудкорте произошло задымление. Сейчас пожарные проверяют помещения на наличие возможных скрытых очагов возгорания.
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