В Москве из-за пожара эвакуировали торговый центр «Афимолл»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, в одном из ресторанов на фудкорте произошло задымление. Сейчас пожарные проверяют помещения на наличие возможных скрытых очагов возгорания.