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Экстренные проверки состояния пожарной безопасности в торговых центрах закончились в Москве
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Экстренные проверки состояния пожарной безопасности в торговых центрах закончились в Москве 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Суть Событий
Экстренные проверки состояния пожарной безопасности в торговых центрах проводились в Москве с 26 марта по 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам совещания по оперативным вопросам в столичном правительстве.
«Экстренные проверки проводились с 26 марта по 5 апреля. За различные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 125 юридических и более 100 должностных лиц. Грубые нарушения выявлены в двух торгово-развлекательных центрах, решается вопрос о временном приостановлении их деятельности на срок до 90 суток для устранения всех неисправностей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в Москве работает 591 крупный торговый центр, в том числе 120 объектов с развлекательно-досуговыми центрами и кинотеатрами. Контроль за состоянием пожарной безопасности в них будет продолжен.
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