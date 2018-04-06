Экстренные проверки состояния пожарной безопасности в торговых центрах закончились в Москве

Экстренные проверки состояния пожарной безопасности в торговых центрах проводились в Москве с 26 марта по 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам совещания по оперативным вопросам в столичном правительстве.

«Экстренные проверки проводились с 26 марта по 5 апреля. За различные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 125 юридических и более 100 должностных лиц. Грубые нарушения выявлены в двух торгово-развлекательных центрах, решается вопрос о временном приостановлении их деятельности на срок до 90 суток для устранения всех неисправностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Москве работает 591 крупный торговый центр, в том числе 120 объектов с развлекательно-досуговыми центрами и кинотеатрами. Контроль за состоянием пожарной безопасности в них будет продолжен.