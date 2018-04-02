После трагедии в Кемерове в Ростовской области проверили 158 объектов

После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в Ростовской области сотрудники МЧС проверили 158 объектов, в том числе — популярные ТРЦ, детские организации, спортивные и культурные объекты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При проверках особое внимание уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Проверяется состояние путей эвакуации, лестничные клетки, коридоры, эвакуационные выходы, их соответствие предъявляемым требованиям», — отметили в региональном МЧС. Также сейчас на объектах проводят учения по пожарной тревоге и тренировки по эвакуации посетителей.