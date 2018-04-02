Ещё
После трагедии в Кемерове в Ростовской области проверили 158 объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После трагедии в Кемерове в Ростовской области проверили 158 объектов 

Деловое сообщество 2 часа назад
После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в Ростовской области сотрудники МЧС проверили 158 объектов, в том числе — популярные ТРЦ, детские организации, спортивные и культурные объекты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«При проверках особое внимание уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Проверяется состояние путей эвакуации, лестничные клетки, коридоры, эвакуационные выходы, их соответствие предъявляемым требованиям», — отметили в региональном МЧС. Также сейчас на объектах проводят учения по пожарной тревоге и тренировки по эвакуации посетителей.
По данным «Комсомольской правды», в Новочеркасске по итогам проверок была временно приостановлена деятельность караоке-бара, который расположен в одном из торговых центров.
Деловое сообщество: последние новости
Эвакуация в ставропольском ТЦ «Европейский» была учебной — администрация центра В Ростове пройдет траурная акция по погибшим в Кемерово Подозрительный пакет стал причиной эвакуации жильцов многоэтажки Ростова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве7
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России419
Россия испытала новую противоракету262
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»28
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
02:47
Секретный радар комплекса С-500 впервые сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Путин отправил телеграмму Лукашенко
Политика СНГ
00:20
Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные
Новости Москвы
20:06
Почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы
Общество Новости Москвы
01:00
Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение