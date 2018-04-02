Ещё
Цивилев пообещал встретиться со всеми пострадавшими в ТЦ в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цивилев пообещал встретиться со всеми пострадавшими в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Сергей Цивилев, назначенный врио губернатора Кузбасса, пообещал продолжить встречи с пострадавшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и оказывать им помощь.
"Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить. Не со всеми Аман Гумирович встретился, поэтому я уже с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся, кто не успел", — заявил Цивилев на встрече с журналистами.
По его словам, областные власти не только выплачивают обещанные пострадавшим 5 миллионов рублей материальной помощи за каждого погибшего.
"С каждым родственником мы беседуем индивидуально, и программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы", — рассказал врио губернатора. Особое внимание будет уделено сиротам, потерявшим родителей в пожаре.
Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
РИА Новости: последние новости
Врио главы Кузбасса Цивилев проводит первые после назначения совещания Сигнализация в кемеровском ТЦ была переведена в режим ручного управления Кемеровчане идут к мемориалу у "Зимней вишни" в девятый день после трагедии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве8
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России420
Россия испытала новую противоракету264
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля60
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»29
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
02:47
Секретный радар комплекса С-500 впервые сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Путин отправил телеграмму Лукашенко
Политика СНГ
00:20
Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные
Новости Москвы
20:06
Почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы
Общество Новости Москвы
01:00
Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение