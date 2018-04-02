Цивилев пообещал встретиться со всеми пострадавшими в ТЦ в Кемерово

"Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович ( Тулеев ). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить. Не со всеми Аман Гумирович встретился, поэтому я уже с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся, кто не успел", — заявил Цивилев на встрече с журналистами.

По его словам, областные власти не только выплачивают обещанные пострадавшим 5 миллионов рублей материальной помощи за каждого погибшего.

"С каждым родственником мы беседуем индивидуально, и программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы", — рассказал врио губернатора. Особое внимание будет уделено сиротам, потерявшим родителей в пожаре.

Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.