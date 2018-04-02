Цивилев пообещал встретиться со всеми пострадавшими в ТЦ в Кемерово 

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Сергей Цивилев, назначенный врио губернатора Кузбасса, пообещал продолжить встречи с пострадавшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и оказывать им помощь.
"Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить. Не со всеми Аман Гумирович встретился, поэтому я уже с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся, кто не успел", — заявил Цивилев на встрече с журналистами.
По его словам, областные власти не только выплачивают обещанные пострадавшим 5 миллионов рублей материальной помощи за каждого погибшего.
"С каждым родственником мы беседуем индивидуально, и программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы", — рассказал врио губернатора. Особое внимание будет уделено сиротам, потерявшим родителей в пожаре.
Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.