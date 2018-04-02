На девятый день после пожара в «Зимней вишне» кемеровчане приходят к мемориалу почтить память погибших 

Жертвами пожара стали 64 человека.
В понедельник, 2 апреля, на девятый день после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» жители Кемерова приходят к импровизированному мемориалу, чтобы почтить память погибших.
По данным РИА Новости, скорбящие несут к мемориалу цветы, мягкие игрушки и иконы.
Также траурную панихиду проведут в поселке Трещевский, в котором жили шестеро погибших при пожаре детей.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в еще 79 пострадали.
На данный момент опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых арестовали до 25 мая 2018 года.
ЕСТЬ МНЕНИЯ
Испытание огнем
Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной
Этот холодный март 2018-го, кажется, насквозь пропитался дымом и горем. Бескрайняя какая-то трагедия в Кемерове. Жуткая — не только из-за того, что погибли люди, погибли детки. А еще и из-за «человеческого фактора» (далее…)
Мертвая вишня
Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова
Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)
Страшный урожай «Зимней вишни»
Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)
Девочки пятого «А»
Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой
Чудовищное воскресенье в Кемерово, еще более чудовищный — понедельник. Пошлое название «Зимняя вишня» стало, в одночасье, синонимом страха, смерти и безысходности. Все новые и новые детали страшной трагедии вылезают наружу. И нет сил читать новости, и невозможно не читать (далее…)
Тусовщики из торговых центров
Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова
Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)
Время мужества
Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова
Несчастье накрыло Кузбасс трауром. Мало кто из участников многочасового митинга в центре Кемерова пытался сдерживать слезы. С утра обзванивая земляков (не оказался ли кто из друзей в этом проклятом торговом центре), слышал в трубке рыдания: «дети, дети чем провинились?» (далее…)
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