На девятый день после пожара в «Зимней вишне» кемеровчане приходят к мемориалу почтить память погибших

Жертвами пожара стали 64 человека.

В понедельник, 2 апреля, на девятый день после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» жители Кемерова приходят к импровизированному мемориалу, чтобы почтить память погибших.

По данным РИА Новости, скорбящие несут к мемориалу цветы, мягкие игрушки и иконы.

Также траурную панихиду проведут в поселке Трещевский, в котором жили шестеро погибших при пожаре детей.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в еще 79 пострадали.

На данный момент опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых арестовали до 25 мая 2018 года.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

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Этот холодный март 2018-го, кажется, насквозь пропитался дымом и горем. Бескрайняя какая-то трагедия в Кемерове. Жуткая — не только из-за того, что погибли люди, погибли детки. А еще и из-за «человеческого фактора» (далее…)

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)

Девочки пятого «А»

Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой

Чудовищное воскресенье в Кемерово, еще более чудовищный — понедельник. Пошлое название «Зимняя вишня» стало, в одночасье, синонимом страха, смерти и безысходности. Все новые и новые детали страшной трагедии вылезают наружу. И нет сил читать новости, и невозможно не читать (далее…)

Тусовщики из торговых центров

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Несчастье накрыло Кузбасс трауром. Мало кто из участников многочасового митинга в центре Кемерова пытался сдерживать слезы. С утра обзванивая земляков (не оказался ли кто из друзей в этом проклятом торговом центре), слышал в трубке рыдания: «дети, дети чем провинились?» (далее…)

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