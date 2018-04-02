Три машины сгорели в калужском гаражном кооперативе 

Днем 1 апреля загорелся один из боксов гаражного кооператива «Парус» на Литвиновской улице в Калуге. Фото пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, с этого бокса пожар перекинулся на соседний. Он уничтожил и сами боксы, и три автомобиля, стоявшие в этих боксах. На другие гаражи пожарные огню распространиться не дали. Люди не пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.