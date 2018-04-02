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Три машины сгорели в калужском гаражном кооперативе
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Три машины сгорели в калужском гаражном кооперативе 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Днем 1 апреля загорелся один из боксов гаражного кооператива «Парус» на Литвиновской улице в Калуге. Фото пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, с этого бокса пожар перекинулся на соседний. Он уничтожил и сами боксы, и три автомобиля, стоявшие в этих боксах. На другие гаражи пожарные огню распространиться не дали. Люди не пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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