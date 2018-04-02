На пожаре в Прикамье спасли двух пожилых людей

В Чернушинском районе Пермского края в селе Брод пожарные спасли двух пожилых людей. «31 марта в 16.12 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Брод. Пожарные тут же выехали на место, горел сарай, с которого пламя уже перекинулось на дом. На тушение потребовалось пять минут, площадь пожара составила 36 квадратных метров. Во время тушения из дома спасли 81-летнего мужчину и 78-летнюю женщину», — рассказали в МЧС по Пермскому краю. В качестве причины возгорания пожарные предварительно называют нарушение правил монтажа электрооборудования, в результате которого произошло короткое замыкание электропроводов в сарае.