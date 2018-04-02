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На пожаре в Прикамье спасли двух пожилых людей
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На пожаре в Прикамье спасли двух пожилых людей 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Чернушинском районе Пермского края в селе Брод пожарные спасли двух пожилых людей.
«31 марта в 16.12 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Брод. Пожарные тут же выехали на место, горел сарай, с которого пламя уже перекинулось на дом. На тушение потребовалось пять минут, площадь пожара составила 36 квадратных метров. Во время тушения из дома спасли 81-летнего мужчину и 78-летнюю женщину», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.
В качестве причины возгорания пожарные предварительно называют нарушение правил монтажа электрооборудования, в результате которого произошло короткое замыкание электропроводов в сарае.
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